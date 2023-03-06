فصل التيار الكهربائي عن بعض قرى كفر الشيخ اليوم لمدة 7 ساعات

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، اليوم الاثنين، عن عدد من القرى والمناطق بـ5 مراكز في المحافظة، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، أي لمدة 7 ساعات.

القرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إن القرى المتأثرة بفصل الكهرباء، اليوم، هي قرى «مسير وتوابعها»، بمركز كفر الشيخ، و«معدية مهدي، والنجاريين، وأرض العرب، وكمسيون شرق وغرب، وكوم دميس وتوابعها، والجاهل وتوابعها»، بمركز مطوبس، و«الكراكات وتوابعها»، بمركز بيلا، و«المجاز، وتيرة، وكوبري 10»، بمركز الحامول، و«عقلة وتوابعها»، بمركز سيدي سالم.

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر قطاع كهرباء كفر الشيخ، أن فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل علي أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك، متوجهاً بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.