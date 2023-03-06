مقتل شاب في ظروف غامضة داخل منزله بعين شمس

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها؛ لكشف غموض العثور على جثة شاب مقتولا داخل منزله في عين شمس، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار المجني عليه تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين على العقار في وقت معاصر لارتكاب الواقعة.

بداية البلاغ

تعود الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس، بلاغا بالعثور على جثة شاب مقتولا داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «ك م» في العقد الرابع من العمر، وبفحص الجثة تبين أنه مصاب بعده طعنات في الصدر والبطن، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها وعدم وجود كسر في مداخل ومخارج الشقة، كما تبين العثور على المتعلقات الشخصية للمجني عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة.