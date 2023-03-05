تفاصيل العثور على جثة عجوز داخل شقتها في الهرم

تكثف مباحث الهرم جهودها لكشف غموض مقتل سيدة عجوز تعيش بمفرها في شقتها بالهرم، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل البلاغ

كان تلقى اللواء هشام أبوالنصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن، رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود مقتل سيدة عجوز تقوم بمفردها وبها 3 طعنات.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم والقوة المرافقة له، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسيدة عجوز تبلغ من العمر 70 سنة، مسجاة على ظهرها وبها 3 طعنات، وجرى تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض الواقعة والقبض على الجناة.

النيابة العامة تأمر بتشريح الجثة

نقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.