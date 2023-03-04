ضبط كوكايين وحشيش بحوزة تاجري مخدرات في عين شمس والمقطم

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس.. وبحوزته (طبنجة - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الحشيش– كمية من مخدر الكوكايين– 180 قرصا مخدرا - مـبلغ مالى – ميزان حساس – 5 هواتف محمولة)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه.

وجرى أيضا ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة ملكه بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3.5 كيلوجرام - مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.