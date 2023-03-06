«أوقاف بورسعيد» تحتفل بليلة النصف من شعبان في المسجد العباسي التاريخي

تنظم مديرية الأوقاف بمحافظة بورسعيد، اليوم، احتفالية ليلة النصف من شعبان، في المسجد العباسي التاريخي بحي العرب، أقدم مساجد المحافظة، ووجهت المديرية، الدعوة لأبناء المحافظة من أجل حضور الاحتفالية.

الاحتفالية تبدأ عقب صلاة المغرب

وأوضح الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، في بيان، أن احتفالية ليلة النصف من شعبان، تبدأ عقب صلاة المغرب، في مسجد العباسي، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية وقيادات الدعوة بالأوقاف والأزهر الشريف.

خطبة عن فضل ليلة النصف من شعبان

ووجه «عواد» الدعوة لأهالي بورسعيد، للمشاركة في احتفالية ليلة النصف من شعبان، التي تتضمن آيات الذكر الحكيم وإنشاد ديني وخطبة عن فضل ليلة النصف من شعبان واقتراب شهر رمضان المبارك.

كانت دار الإفتاء المصرية قد أوضحت عبر صفحتها الرسمية، فضل ليلة النصف من شعبان المباركة، التي تبدأ مع مغرب اليوم الاثنين، وتنتهي مع فجر غد الثلاثاء، وقالت إنه ورد في ذكر فضلها عدد كبير من الأحاديث يعضد بعضها البعض ويرفع الليلة المباركة إلى درجة الحسن والقوة.

وأشارت إلى أن من أراد صيام النصف من شعبان، فإن الصوم يكون غدا الثلاثاء.