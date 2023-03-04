موعد ليلة النصف من شعبان 2023.. تبدأ من غروب شمس الإثنين المقبل

منذ بداية شهر شعبان، والكثير من المسلمين يتساءلون عن موعد ليلة النصف من شعبان 2023 وذلك حرصا من هذه الفئة العريضة على أن يغتنموا فضل هذه الليلة المباركة، فهي من الليالي ذات البركة الكبيرة، فيحرص خلالها المسلم على أن يكثر من الدعاء والصلاة متمنيًا أن يستجيب له ويحقق له مراده.

موعد ليلة النصف من شعبان 2023

موعد ليلة النصف من شعبان 2023 يتطلع الكثير من المسلمين إلى معرفته من أجل اغتنام فضلها حيث أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنها تبدأ تحديدا مع غروب شمس يوم 14 شعبان وتنتهي مع فجر اليوم التالي، وموعد ليلة النصف من شعبان 2023 بالتاريخ الميلادي وفقا لما سبق ذكره، فتكون بدايتها بعد غد الإثنين الموافق 6 مارس، وتنتهي في يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس.

وبالحديث عن موعد ليلة النصف من شعبان 2023 لا بد من الإشارة إلى أن هذه الليلة تم فيها تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة وذلك وفقا لما ذكره بعض المؤرخين، في حين قال آخرون إن تحويل القبلة لم يكن في ليلة النصف من شعبان، وكان في منتصف شهر رجب.

ليلة النصف من شعبان

ويتساءل العديد من المسلمين عن موعد ليلة النصف من شعبان 2023 لما لهذه الليلة من بركة كبيرة، كما ورد أن ليلة النصف من شعبان 2023 من الليالي والمناسبات الدينية التي قال الله تعالى عنها في كتابه العزيز: «وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ».

فضل ليلة النصف من شعبان

وبعيدا عن موعد ليلة النصف من شعبان 2023 لا بد من الإشارة إلى فضل هذه الليلة، فهي من الليالي المباركة التي يستحب فيها الإكثار من عمل الخير وعبادة الله عز وجل سواء بالصيام أو الصلاة أو غيرهم من أوجه العبادة المختلفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» رواه ابن ماجة.