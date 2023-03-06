«التعليم»: بدء برنامج تأهيلي للناجحين في مسابقة الـ«30 ألف معلم» 13 مارس

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ببدء برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الناجحين في مسابقة الـ«30 ألف معلم» يوم الإثنين 13 مارس الجاري، وذلك في إطار متابعته للإجراءات التنفيذية الخاصة بتدريب الناجحين.

تعيين 150 ألف معلم موزعين على 5 أعوام مالية

وأكّد «حجازي» أنَّ هذه المسابقة تعتبر تلبية لاحتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية عبر تعيين 150 ألف معلم موزعين على 5 أعوام مالية بواقع 30 ألف معلم لكل عام، انتهت المرحلة الأولى منها، إذ بلغ أعداد الناجحين في مسابقة شغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل) 28176 متقدمًا بنسبة 94٪ من إجمالي المستهدف 30 ألفًا.

وأضاف وزير التعليم أنَّ الهدف العام من التدريب التربوي هو إكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد، حيث سيتمّ إخطار المديريات التعليمية بضوابط وإجراءات برنامج التأهيل التربوي.

وأشار إلى أنَّ المعلمين الناجحين سيتلقون البرنامج التدريبي التربوي، يعقبه تدريب لياقة ذهنية وبدنية في المحافظات المختلفة من خلال الجامعات المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الحقيبة التدريبية للبرنامج

وتتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوي للمعلمين الجدد الناجحين في «مسابقة 30 ألف معلم"»، 4 أيام تدريبية، يتناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثاني سيتناول استراتيجيات التدريس، ويتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم في ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الأداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة في تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.