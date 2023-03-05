تعليمات مهمة من «التعليم» للمدارس بشأن تسجيل استمارة الدبلومات الفنية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة للمدارس، بشأن تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023، مشددة على ضرورة تحرير كشوف (12د) امتحانات الدبلومات الفنية من أصل وصورة معتمدة ومختومة من المدرسة مستكملة البيانات بأسماء الطلاب المدونة، وتخصص لكل نوعية من الطلاب كل شعبة على حده (طلاب نظامییون، منازل، عمال، خدمات).

استمارة الدبلومات الفنية 2023

وطالبت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي المدارس بتدوين رقم تليفون الطالب، أو أقرب رقم تليفون يمكن الرجوع إليه، مع ضرورة كتابة الرقم القومي لجميع الطلاب، ومدونا بها الإقرارات التالية:

- إقرار من مدير المدرسة بأن جميع الطلاب المدونة أسمائهم بهذه الكشوف مستوفون لشروط التقدم للامتحان.

- إقرار معتمد مختوم بخاتم شعار الجمهورية من إدارة المدرسة بأن جميع الطلاب المتقدمين لامتحان الدبلوم قد اجتازوا بنجاح امتحانات النقل من الصف الأول إلى الثاني، ومن الصف الثاني إلى الثالث)، وبالنسبة لطلاب تغيير المسار من الصف الثاني إلى الثالث).

الإقرارات المطلوبة لاستمارة الدبلومات الفنية

- إقرار بأن البيانات المدونة بالاستمارة الالكترونية وصورة الطالب الملصقة صحيحة وحررت بخط يد.

- إقرار معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية من إدارة المدرسة بأن جميع الطلاب المتقدمين أصل الجنسية المصرية.

- لا يجوز قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية المهنية بالمدارس الثانوية الفنية (العام) ويتقدم على نظام التعليم المهني (زراعي - فندقي - صناعي) حسب تخصصه.

- إقرار معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية من إدارة المدرسة بأن جميع الطلاب المتقدمين لامتحان دبلوم المدارس الفنية (تجاري - فندقي - زراعي - صناعي نظام السنوات الثلاث والخمس أدوا امتحان الصف الثاني - الرابع من مدرسة فنية (تجارى - فندقي - زراعي - صناعي) كل في نوعيته.