تقرير حكومي: انخفاض نسبة التسرب من التعليم الابتدائي بالمنيا لـ 0.18%

كشف تقرير حكومي صادر عن مجلس الوزراء، عن الخدمات التعليمية التي تم توفيرها في محافظة المنيا، مؤكداً إتاحة فرص التعليم الجيد لجميع الطلاب بمختلف المراحل، موضحاً أن عدد مدارس التعليم الأساسي في عام 2014 كانت 1651 مدرسة، وعدد مدارس التعليم الأساسي في 2023 بلغت 1942 مدرسة أي نسبة ارتفاع بلغت 18%، وعدد المدارس الفنية في عام 2014 بلغت 45 مدرسة.

تنفيذ 548 مدرسة ومعهدا أزهريا بتكلفة 2.7 مليار جنيه

وأضاف التقرير، أن عدد المدارس الفنية في 2023 بلغت 55 مدرسة أي نسبة ارتفاع بلغت 22%، لافتاً إلى انخفاض نسبة التسرب من التعليم الابتدائي من 0.9% إلى 0.18%، موضحاً أنه تم إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بالمنيا، وتنفيذ 548 مدرسة ومعهدا أزهريا بتكلفة 2.7 مليار جنيه، وإنشاء مدرسة ستيم للمتفوقين بمدينة المنيا الجديدة، وإنشاء مدرسة دفش للتعليم الأساسي / مركز سمالوط.

أيضاً تم إنشاء مدرسة الصليبة للتعليم الأساسي / مركز سمالوط، لافتاً إلى أن الطالب صهيب عامر مصنف ضمن قائمة أفضل مائة طالب على مستوى العالم في علوم الأعصاب والاختراعات بعد تقديم مشروع خاص بطرق جديدة لتوليد الطاقة النظيفة.

محافظة المنيا هي ثاني أكبر محافظات الصعيد

وأشار التقرير إلى أن محافظة المنيا هي ثاني أكبر محافظات الصعيد حيث تبلغ مساحتها 3.2% من جملة مساحة الجمهورية، ويبلغ تعداد سكانها 6.1 ملايين نسمة والمساحة الكلية هي 32.3 ألف كيلومتر مربع وتشمل 9 مراكز و9 مدن و300 قرية والمساحة المأهولة 7.5% من إجمالي مساحة المحافظة.