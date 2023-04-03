دعاء صلاة التهجد في ليلة القدر 2023.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا

في ليلة القدر يتسابق الصائمون في الإكثار من ترديد الأدعية، لاستغلال هذه الليلة المباركة في كسب أكبر قدر من الحسنات، ومحو الذنوب في يوم ليلة تنتظرها الأمة الإسلامية كل عام لذا يحرص البعض على ترديد دعاء صلاة التهجد في ليلة القدر 2023، ولذلك تستعرض «الوطن» عدد من أدعية ليلة القدر على سبيل المثال لا الحصر إذ يستحب للمسلم أن يدعو الله بما يشاء من خير الدنيا والآخرة وترديد الأدعية الصحيحة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

دعاء صلاة التهجد في ليلة القدر 2023

وبخصوص دعاء صلاة التهجد في ليلة القدر 2023 فإن موعد هذه الليلة يبدأ من غروب الشمس حتى مطلع الفجر ويستحب ترديد دعاء «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني».

كما ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو بكر جاء فيه: سَلوا اللهَ العفوَ و العافيةَ، فإنَّ أحدًا لم يُعْطَ بعد اليقينِ خيرًا من العافيةِ.

ليلة القدر خير من ألف شهر

ويمكن أيضًا ترديد الأدعية التالية وغيرها بخصوص دعاء صلاة التهجد في ليلة القدر 2023 إذ يسأل المسلم ربه من خير الدنيا والآخرة، خاصة في وقت السحر وأثناء صلاة التهجد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

«اللّهم إن ضاقت الأحوال يومًا أوسعها برحمتك، يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة».

«اللّهم عوّضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر».

«اللّهم ولا دعاء ليلة القدر مكتوب طويل عنك وقربني إليك، ربي ولا تذلّني لسواك».

ومن بين أدعية ليلة القدر أو دعاء صلاة التهجد في ليلة القدر 2023:

«اللّهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر».

«اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة».

أدعية ليلة القدر

ويمكن ترديد أدعية ليلة القدر 2023 بأكثر من صيغة كالتالي: «اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت».

«اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم».

أدعية في ليلة القدر

ومن بين أدعية ليلة القدر أو دعاء صلاة التهجد في ليلة القدر 2023 على سبيل المثال لا الحصر: «اللهم إنا نسألك ببركة العشر الأواخر من رمضان والتي فيها ليلة القدر العظيمة أن تحفظ اليمن والبلدان العربية وتجيرها من الفتن والمعتدين».

«اللهم إن كانت ليلة القدر، لا تحرمنا من فضلك وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وتعفو عنا».

«مضى الشّهر سريعًا ربي اغفر لنا تقصِيرنا على ما مضَى من رمضَان ، وأعنّا على ما تبقّى منه، وبلغّنا ليلة القدر».