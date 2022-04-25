أفضل أدعية ليلة القدر 2022 من القرآن والسنة.. من وصى النبي

أفضل أدعية ليلة القدر 2022 هو ما يبحث عنه العديد من الناس، وذلك تزامناً مع الدخول في العشر الأواخر من رمضان 2022، حيث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باغتنام ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، حيث قال صلى الله عليه وسلم «تَحرُّوا ليلةَ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ»، وأبرز القرآن فضل ليلة القدر في سورتها حيث قال الله تعالي «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ».

أفضل أدعية ليلة القدر 2022

وحول أفضل أدعية ليلة القدر 2022، فمن الأدعية الصحية التي ورت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما روته السيدة عائشة رضى الله عنها أنها سائلة النبي إذا وافقت ليلة القدر فبما تدعو فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي «اللهمَّ إنك عفوٌ تحبُّ العفوَ فاعفُ عني»، وهذا أصح ما ورد في أدعية ليلة القدر 2022.

أفضل أدعية ليلة القدر

وعن أفضل أدعية ليلة القدر 2022 فيمكن للمسلم أن يدعو بما شاء، وذلك بشرط أن لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وليس هنا أدعية ليلة القدر، ولكن أفضل أدعية ليلة القدر 2022 هي الأدعية الصحيحة من القرآن الكريم والسنة النوبية، ومن هذه الأدعية:

أدعية ليلة القدر 2022

ـ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

ـ لَا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

ـ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

ـ رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ.

ـ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ ما سأَلكَ عبدُك ونَبيُّكَ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ ما عاذ به عبدُك ونَبيُّكَ وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأعوذُ بكَ مِن النَّارِ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأسأَلُكَ أنْ تجعَلَ كلَّ قضاءٍ قضَيْتَه لي خيرًا.