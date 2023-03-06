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مؤسسات فلسطينية في أمريكا تدعو لاعتصام أمام القنصلية الإسرائيلية

كتب:

أ ش أ
11:02 ص | الإثنين 06 مارس 2023
فلسطين

فلسطين

وجهت مؤسسات فلسطينية في الولايات المتحدة، دعوة إلى أبناء الجالية الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني، للمشاركة في اعتصام أمام مبنى القنصلية الإسرائيلية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا يوم الجمعة المقبل، تنديدا بجرائم المستوطنين وإرهابهم ضد المواطنين وممتلكاتهم.

وطالبت مؤسسات فلسطينية، في منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحشد أكبر عدد ممكن من المشاركين للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، والتنديد باستمرار الجرائم الإسرائيلية وتصاعدها بحق الشعب الفلسطيني

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بقلم أ ش أ