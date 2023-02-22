هزة أرضية تضرب عمق البحر المتوسط.. «تأثرت بها فلسطين» 

منذ زلزال السادس من فبراير المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف أكثر من 47 ألف قتيل، تشهد المنطقة المحيطة بسوريا وتركيا يوميا، عدّة هزات أرضية، وصباح اليوم الأربعاء ضربت هزة أرضية أسفل البحر الأبيض المتوسط، تأثر بها لبنان وفلسطين، وفق ما أعلنه المركز الأمريكي لرصد الزلازل.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، نقلا عن المركز الوطني للجيوفيزياء، تفاصيل الهزة الأرضية التى ضربت أسفل البحر الأبيض المتوسط وتأثرت بها فلسطين ولبنان، مشيرا إلى أنّها وقعت عند الساعة الثامنة ودقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، والسادسة ودقيقة بتوقيت جرينتش في البحر الأبيض المتوسط، قبالة شواطئ جنوب لبنان.

هزة أرضية شعر بها سكان فلسطين

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إلى أنّ مركز الهزة الأرضية التي تأثرت بها فلسطين ولبنان كان يبعد 61 كيلومترا من صيدا، وقوتها بلغت 4.3 درجات على مقياس ريختر.

ونوهت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أنّ سكان الضفة الغربية شعروا بالهزة الأرضية التي استمرت 10 ثوان، فيما نوه معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأنّ الهزة الأرضية التي تأثرت بها فلسطين ضربت على عمق 18 كم شرق البحر الأبيض المتوسط.

وكانت السلطات اللبنانية، قررت إغلاق المدارس والجامعات أمس الثلاثاء، بعد زلزالين جديدين ضربا تركيا وسوريا مساء أول أمس، الأول بقوة 6.3 درجة جنوب والآخر بقوة 5.8 درجة، وشعر به سكان 4 دول وهي سوريا ولبنان ومصر وبعض مناطق في العراق.

لبنان تقرر إغلاق المدارس والجامعات

وارتفعت حصيلة المصابين جراء الزلزالين اللذين ضربا ولاية هطاي أول أمس الإثنين إلى 562 شخصا، إضافة إلى 6 قتلى، وفق ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية، التي أشارت إلى تسجيل أكثر من 7200 تابع زلزالي منذ 6 فبراير الجاري، حيث سجل عدد قليل منها أكثر من 5 درجات على مقياس ريختر.