تفاصيل نجاح فريق بجامعة سوهاج في تطوير روبوت للكشف عن الإشعاعات

كشف الدكتور محمود هارون، أستاذ مساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة سوهاج، عن تفاصيل نجاح فريق علمي بجامعة سوهاج في تطوير روبوت للكشف عن الإشعاعات.

دائرة للكشف عن الإشعاعات وذاتي القيادة

وقال أستاذ مساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة سوهاج خلال لقاء عبر زوم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي، وجومانا ماهر، إن الروبوت لديه دائرة للكشف عن الإشعاعات، وذاتي القيادة، وقادر على التحكم في حركته بشكل تلقائي، وقياس المسافات واتخاذ الاتجاهات بدقة، ليعطي قراءة على الشاشة توضح الجرعة الإشعاعية وعدد الإشعاعات في الدقيقة الواحدة.

إضافة خاصية التحكم عن بعد عبر اللاب توب

واستطرد أستاذ مساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة سوهاج: «تم إضافة خاصية التحكم عن بُعد، عبر اللاب توب، أو الهاتف المحمول، وسيتم دمجه ضمن التطبيقات الإلكترونية».

الروبوت قادر على حماية العنصر البشري وتحديد أماكن ونسب الإشعاع دون مخاطرة

وأشار أستاذ مساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة سوهاج، إلى أن الروبوت قادر على حماية العنصر البشري وتحديد أماكن ونسب الإشعاع دون مخاطرة من القائمين على ذلك.