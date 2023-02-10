مطعم يوظف روبوت لطبخ الوجبات وتقديمها لزبائنه بكرواتيا.. بيعمل 100 في ساعة

تعمل مئات الآلاف من المطاعم الكبرى على مستوى العالم بطاقة كبيرة، لتوفير كل طلبات زبائنها، ويعمل كل شيف في تقديم وجبة معينة يتخصص بها، وفي إحدى مطاعم كرواتيا، تحول الشيف من إنسان بشري إلى إنسان آلي، حيث يعد الطهاة الآليون وجبات جاهزة للأكل بلا تدخل من البشر.

الطاهي الآلي الذي أعلن مطعم كرواتي بمدينة زغرب، يمكنه إعداد حوالي 70 وجبة مختلفة، ويعتقد مالكو المطعم أنه الوحيد في العالم الذي يعد الوجبات عن طريق إنسان آلي، ويكتب الطاهي البشري الوصفات المختلفة واللازمة، ويبدأ الطاهي الآلي في إعدادها، كما يضيف الزيت والتوابل وفقًا للمواصفات، بحسب «رويترز».

أكد هرفويه بوياس، أحد ملاك المطعم، أن هناك مطاعم أخرى مشابهة لمطعمهم بمدينة زغرب، حيث يعد الإنسان الآلي الهامبرجر والبطاطا والبيتزا، ومطاعم أخرى يقدم الإنسان الآلي الوجبات للزبائن أو يقوم بتوصيلها إلى المنازل: «كل ذلك متوفر، لكن لا يوجد إنسان آلي يستطيع إعداد وجبة كاملة في وعاء واحد من الأغذية الطازجة».

7 سنوات استغرقها المطعم للإعلان عن نفسه

7 أعوام كاملة، استغرقها شركاء المطعم في تحويل فكرتهم إلى حقيقة على أرض الواقع، وتم افتتاح المطعم العام الماضي، بتكلفة وصلت إلى مليون دولار: «الطاهي الآلي يعد الوجبات الجاهزة كاملة، وجبات غذائية بمكونات مختلفة، وليس سندوتشات أو غيره، كان تحديًا كبيرًا واستطعنا النجاح فيه، اعتمدنا على التقنيات المتطورة، وقدمنا المطعم إلى النور»، وفقا لـ«بوياس».

وأوضح أنه يمتلك 5 آلات يمكن أن تقوم الواحدة منها بإعداد وجبات في مدة زمنية قدرها 15 دقيقة، ويمكن أن تطهو جميعا 100 وجبة خلال ساعة واحدة فقط.

مطعم أمريكي يستبدل موظفيه بـ«روبوتات»

في أمريكا، استبدل أحد المطاعم الشهيرة، موظفيه بروبوتات «إنسان آلي»، حيث يقوم الزبون بكتابة طلبه على شاشة كبيرة وتقديم الطلب، ويجلب الإنسان الآلي الطعام، كما يقدم المطعم أيضًا طلبات الدليفري إلى المنازل، عن طريق إنساني مرفق بسيارة.