أستاذ قانون: حماية حقوق الملكية الفكرية من أهم مقومات الاستثمار

أكد الدكتور فرج الخلفاوي، أستاذ القانون، ووكيل تسجيل حقوق الملكية الفكرية، أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية محليًا وعالميًا، لأنها تمثل أحد مقومات الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.

التوعية بالملكية الفكرية والاختراعات الوطنية

وقال أستاذ القانون، ووكيل تسجيل حقوق الملكية الفكرية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي، وجومانا ماهر، إنه لابد من التوعية بالملكية الفكرية والاختراعات الوطنية ودعم المبتكرين والمبدعين وحماية الملكية الفكرية بكل أنواعها.

حماية الملكية الفكرية يشجع المبدعين على العمل والإبداع

وأشار أستاذ القانون، ووكيل تسجيل حقوق الملكية الفكرية إلى أن حماية الملكية الفكرية يشجع المبدعين على العمل، وهذا ما تعمل عليه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن انتهاك الملكية الفكرية يكبد العالم 40 مليون دولار سنوياً.

الملكية الفكرية أحد ركائز الاقتصاد العالمي

وأوضح الدكتور فرج الخلفاوي، أستاذ القانون، أن الملكية الفكرية إحدى ركائز الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن دول عالمية مختلفة يقوم اقتصادها على الملكيات الفكرية.