أستاذ اقتصاد: تسجيل الأصناف النباتية الجديدة يستهدف حماية الملكية الفكرية

قال الدكتور سعد نصار، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن حماية الأصناف النباتية تعني «تسجيل الأصناف النباتية الجديدة بأسماء الشركة أو من قام باستنباطها»، ويأتي ذلك بهدف حمايتها ومنع مشاركتها والاعتداء عليها والقرصنة فيها كما كان يحدث في الماضي، موضحًا أن هناك اجراءات تابعة لمكتب حماية تلك الأصناف بالاشتراك مع المعاهد العلمية المختصة.

مكتب لحماية تلك الأصناف في وزارة الزراعة

وأضاف «نصار»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم دعاء جاد الحق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن مصر لديها قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، إذ أن الكتاب الرابع من هذا القانون يختص بشأن حماية الأصناف النباتية، وفي ضوء ذلك تم تأسيس مكتب لحماية تلك الأصناف في وزارة الزراعة ذو شخصية اعتبارية مستقلة ويختص بمنح الشهادات لحماية الأصناف النباتية.

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن مكتب حماية الأصناف النباتية منح شهادات لنحو 506 أصناف سواء لشركات قطاع خاص أو أخرى تابعة للقطاع العام أو مصري أو أجنبي، موضحًا أنه كان لابد من تعديل بعض أحكام الكتاب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية المصري حتى تستطيع مصر الانضمام للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية، وهذا ما تم في عام 2019 بعد موافقة البرلمان.

مزايا الانضمام للاتحاد الدولي

وأوضح، أن انضمام مصر للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية له مزايا كثيرة بينها تشجيع المصري أو الأجنبي أو الشركات العالمية والمصرية على الاستثمار في إنتاج التقاوي والشتلات في مصر كونها أصبحت محمية، كما أن هناك عائد للاستثمار عن استنباط هذه الأصناف وتسجيلها.