فريق طبي بجامعة أسيوط ينقذ حياة طالب بزراعة كلى تبرع بها شقيقه

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، نجاح فريق طبي بمستشفى جراحة المسالك البولية والكلى، في إنقاذ حياة طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق، من خلال إجراء عملية زراعة كلى جديدة له بتبرع من أخيه الذى يبلغ من العمر 21 عاماً، وذلك على نفقة الجامعة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الخدمات الطبية المتميزة المقدمة تحت مظلة الجامعة، وتشمل رعاية صحية متخصصة لكل الطلاب، والتي تتراوح تكلفتها سنويا بين 20 إلى 25 مليون جنيه، تتكفلها ميزانية الجامعة، والتي تتنوع ما بين أدوية لأمراض مزمنة ، أو خدمات تشخيصية أو عمليات جراحية.

مستشفى المسالك البولية

وأعلن رئيس جامعة أسيوط، أنه بنجاح تلك العملية وصلت حالات زراعة الكلى التي أجرتها مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى 57 عملية، ضمن برنامج زراعة الكلى الرائد والمتميز.

وأشار الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، إلى أن برنامج زراعة الكلى يعد من مجالات العمل المضيئة والمشرفة للقطاع الطبي بجامعة أسيوط، حيث يُجرى بأيدي فريق متدرب على ذلك النوع من الجراحات المعقدة، وجميعهم من أبناء الجامعة، ويضم عدة تخصصات طبية.

العملية رقم 57

وكشف الدكتور هشام مختار حمودة مدير وحدة زراعة الكلى، أن الحالة رقم 57 كانت لشاب يعاني من فشل كلوي مزمن منذ 8 سنوات، ويُعالج بغسيل دموي 3 مرات أسبوعيا منذ ذلك الحين، وكان هذا المريض يعاني من التهاب مزمن وتلف كامل بالكليتين، نتيجة ارتجاع بالحالبين وعيب خلقي نتج عن ازدواجهما وتمت العملية بنجاح، وتم التعامل مع اذدواج الحالبين وكذلك تشعب وامتداد شريان الكليه المتبرع (الكلى اليمنى) خلف الوريد الأجوف السفلى بنجاح.