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رئيس جامعة أسيوط التكنولوجية يشدد على ضرورة تقديم الدعم والرعاية للطلاب

كتب:

أحمد أبوضيف
04:56 م | الخميس 23 فبراير 2023
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

زار الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، القرية الذكية لمتابعة العملية التعليمية، والاطمئنان على سيرها بها وفق التعليمات واللوائح التي أقرتها الجامعة.

توفير البيئة التعليمة

بدأت الدراسة منذ بدء الفصل الدراسي الحالي لطلاب برنامج تكنولوجيا المعلومات بالأماكن المخصصة للجامعة بالقرية الذكية بعد الانتهاء من تجهيزها بكل احتياجات العملية التعليمية، وذلك حرصا على تنفيذ استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة التعليمة المناسبة، والتي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

المنافسة في سوق العمل

وشدد الدكتور جمال تاج رئيس الجامعة على ضرورة تقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية، وكذلك التدريب العملي بالقرية.

وأضاف أن الجامعة تحرص على تقديم مستوى تعليمي متميز يليق بأبنائها الطلاب، ما يجعلهم قادرين على المنافسة في سوق العمل سواء المحلي أو الإقليمي أو العالمي.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.