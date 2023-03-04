جامعة أسيوط تنظم يوم الحضارة والثقافة السوداني.. «فنون شعبية وأغاني تراثية»

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، انعقاد يوم الحضارة والثقافة السوداني بالجامعة، والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع إدارة رعاية الطلاب الوافدين وأسرة الطلاب السودانيين بالجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر.

علاقات الجامعات المصرية

وصرح رئيس جامعة أسيوط، في بيان له، بأن يوم الحضارة المنعقد يأتي تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واستراتيجية الوزارة الساعية إلى توطيد علاقات الجامعات المصرية بدول حوض النيل وشعوبها الشقيقة، كما تأتي في إطار مبادرة «ادرس في مصر»، وما أعقبها من مبادرة «ادرس في جامعة أسيوط»، وذلك للتعريف بإلامكانيات المتقدمة المتاحة بالجامعة وما تقدمه من سبل مكثفة لدعم ورعاية الطلاب الوافدين الدارسين بها.

يوم الحضارة والثقافة السوداني

وقام الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بافتتاح يوم الحضارة والثقافة السوداني، والذي تضمن مشاركة أسرة الطلاب الوافدين السودانيين بقيادة هاشم البرنس، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الطب، بعرض الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية، والتي تعبر عن الثقافة والتراث السوداني.

الأغاني التراثية السودانية

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى أن يوم الحضارة والثقافة السوداني شمل أيضا معرضاً للفنون الشعبية والفلكلور السوداني والأغاني التراثية السودانية والمسابقات الثقافية والمعلومات العامة، وأيضا ركن المشروبات السودانية وركن الأفراح السودانية، مساهمة منهم في التعريف بالثقافة السودانية.