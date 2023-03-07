تكريم دينا إمام أول فتاة تصبح حكم كرة قدم في مطروح

أعلن النائب عيسى أبوتمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عن أول فتاة من مطروح «الكابتن دينا إمام» تصبح حكمة رسمية في كرة القدم، وأن هناك دعما لها وجميع الحكام بمطروح في الدوريات المختلفة بتقديم الملابس الرياضية خلال احتفالية أقيمت بقاعة الحزب لتكريم ودعم حكمنا بحضور المستشار محمد رحومة أمين التنظيم والحاج فرج أبو شملة الأمين المساعد، والحاج هيبة أبو مرزيق عضو هيئة المكتب والكابتن عطا الله رزق أمين الرياضة بالحزب.

دعم حكام مطروح

وقال أمين حزب حماة الوطن بمطروح ببيان إننا ندعم حكام مطروح ومنظومة التحكيم بشكل عام ، بتوفير كل الدعم المادي والمعنوي في حدود الإمكانيات المتاحة ، من خلال التواصل وتفاعل أمانة الرياضة بالحزب مع الحكام ، ولأول مرة تنجح حكمة من العنصر النسائي بمطروح ، الكابتن دينا في اجتياز اختبارات الحكام لتكون أول حكمه بالمحافظة.

الحزب يقدر مكانه الحكام في لعبة كرة القدم

وأكد المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بحزب حماة الوطن بمحافظة مطروح خلال الاحتفالية، أمس، أن الحزب يقدر مكانة الحكام في لعبة كرة القدم كعنصر هام وفعال ويحتاج إلى الدعم، ومنهم أبناء المحافظة ودورهم في الدوري الممتاز، مشيداً بالأداء المميز لحكام مطروح في الدوريات المختلفة.

سفراء مطروح

ومن جانبه أشاد الكابتن عطا الله رزق أمين الرياضة بحزب حماة الوطن بحكام مطروح في الدوري الممتاز ، متمنياً زيادة عدد حكامنا الحالين الفترة المقبلة، كممثلين مشرفين وسفراء لمطروح في الرياضة المصرية ، فكل الدعم لهم خلال الفترة القادمة.

دروع تكريم

ووجه حكام مطروح الشكر والتقدير لقيادات حزب حماة الوطن لدعهم ودعم منظومة التحكيم بشكل عام وحكام مطروح بشكل خاصة ، مؤكدين بأن هذا التكريم ، يعد دافع لنا لتكون من صفوة التحكيم المصري الذي يحتاج للمساندة والاهتمام، وفي نهاية الاحتفالية، اهدي حزب حماة الوطن بمطروح الملابس الرياضية للحكام بالإضافة إلي تكريمهم في مقر الحزب ، وقدم الحكام الدروع، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدى، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم المركزي، واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.