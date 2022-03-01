أول فتاة تشارك في إدارة مباراة لكرة القدم ببني سويف: «كأس العالم هدفي»

بقرارات صارمة وتركيز عال وتصميم على النجاح، بدأت الطالبة بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف، مسيرتها مع تحكيم مباريات كرة القدم بالمحافظة، عقب اعتمادها بشكل رسمي من قبل اللجنة الرئيسية للحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم كحكم مساعد، لتخطف الأضواء في مباراة للناشئين كأول ظهور للعنصر النسائي في إدارة تلك المباريات على استاد مركز شباب مدينة بني سويف الجديدة.

أول فتاة تشارك في إدارة مباراة كرة قدم للرجال ببني سويف

وقدم «الوطن سبورت» بثًاغ مباشرًا مع الحكم المساعد الثاني، هاجر حجاج صاحبة الـــ 24 عامًا، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف تخصص إدارة، عقب مشاركتها في إدارة مباراة نادي الواسطى ومركز شباب الواسطى على ملعب مركز شباب مدينة بني سويف الجديدة، ولمشاهدة البث اضغط هنا .

هاجر حجاج: إصابتي بالرباط الصليبي سبب اعتزالي لعب كرة القدم

وقالت هاجر حجاج، في حديثها: «بدأت لعب كرة القدم في عمر 11 سنة في الكرة النسائية لنادي سوهاج، وانتقلت بعدها لعدد من الأندية مثل قنا المعادي واليخت، ثم منتخب مصر على مدار ثلاث أعوام 2013 و2014 و2015 قبل تجميد النشاط الرياضي عام 2016، حتى أصيبت برباط صليبي عام 2019، وقررت الاتجاه إلى التحكيم أواخر عام 2021».

وأضافت: «أسندت لي لجنة الحكام ببني سويف المشاركة في أول مباراة لي كأول فتاة في شهر فبراير عام 2022 بدوري الناشئين مواليد عام 2003، ليكون تاريخًا مميزًا في ذاكرتي بعد أن خضعت للاختبارات النظرية والكشف الطبي ومحاضرات مكثفة من قبل رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم».

وأشارت أول فتاة كحكم مساعد بمنطقة بني سويف، إلى أن نظرة المجتمع تغيرت للنساء بسبب الوعي والثقافة ودخول الفتيات إلى النشاط الرياضي وتولي العديد من المناصب ساعدنا إلى الظهور في أي مكان مما ساعد في الانطلاق والظهور.

هاجر: أتمنى المشاركة في كأس العالم ورفع اسم مصر

وتابعت: «أتمنى الوصول للتحكيم بالدوري الممتاز والحصول على الشارة الدولية، وتمثيل مصر في كافة البطولات، وأن أصل للتحكيم بكأس العالم وارفع اسم مصر عاليا، في ظل مساعدة أسرتي لي، فهم الداعمين لي في كل شيئ، ودعم لجنة التحكيم برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، والكابتن حمدي سعد رئيس منطقة بني سويف لكرة القدم».