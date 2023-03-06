تنفيذ مشروعات خدمية في بلبيس بالشرقية بتكلفة 39.8 مليون جنيه

استعرض الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، نسب تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة بلبيس، والجاري تنفيذها بنطاق المركز خلال العام المالي 2022 / 2023 باعتماد مالي 39 مليونا و880 ألف جنيه، وبنسبه تنفيذ بلغت 45٪، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد، مع مراعاة معاييرالجوده والمواصفات الفنية المحددة، لتحقيق معدلات الأمان والسلامة والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

رصف وتطوير شوارع مدينة بلبيس

ومن جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة بلبيس، أنه يجرى تنفيذ أعمال رصف وتطوير شوارع المدينة ببلاط الإنترلوك، بنسبة تنفيذ 46٪، وبتكلفة 7 ملايين و500 ألف جنيه.

وأضاف رئيس المركز، أنه تم تطوير منظومة الأمن والإطفاء بتركيب وحدة إنذار مبكر لاسلكي ضد أخطار السطو والحريق بتكلفة 50 ألف جنيه، وبنسبة تنفيذ 90٪، وإنشاء وحدة إنقاذ نهرى على ترعة الإسماعيلية بتكلفة 5 ملايين جنيه، وبنسبة تنفيذ 30٪.

شراء مهمات إنارة

ولرفع كفاءة الإنارة بشوارع المركز، تم شراء أدوات ومهمات إنارة للمدينة والوحدات المحلية بتكلفة 3 ملايين جنيه، وبنسبة تنفيذ 100٪.

وأوضح رئيس المركز، أنه يجرى استكمال أعمال مجمع خدمات بلبيس بتكلفة 16 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 29٪، وتوصيلات خارجية (مياه شرب وصرف صحي) للمدارس بتكلفة 830 ألف وبنسبه تنفيذ 94٪.