وزير الكهرباء يتابع أداء شركة جنوب الدلتا: خطة استثمارية بـ300 مليون جنيه

تابع محمد شاكر وزير الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مؤشرات أداء شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء الذي يشمل نطاق 3 محافظات وهي الغربية والمنوفية والقليوبية، التي يبلغ عدد المشتركين على مستوى الشركة 5.19 مليون.

تنفيذ مشروعات القومية بـ220 مليون جنيه

ونفذت شركة جنوب الدلتا خطة استثمارية خلال 2021-2022 بقيمة 300 مليون جنيه، إلى جانب المشروعات القومية التي تنفذها بقيمة 220 مليون جنيه، وتضمنت هذه المشروعات توسعات طرق «الدائري، وميت غمر، والإسماعيلية»، وصرف صحي بمركز زفتى، ومركز أشمون وشبين القناطر ضمن أعمال حياة كريمة، إذ يتمّ تنفيذ مشروع حياة كريمة في جميع محافظات الشركة، ومحطة معالجة صرف صحي بهناي «الباجور»، والجامعة التكنولوجية بسمنود والجامعة الأهلية بطوخ طنبشا.

تحرير 246 ألف محضر سرقة كهرباء بـ415 مليون جنيه

كما تمّ تطوير 112 مركز شحن ثابت و129 مركزًا متنقلًا، وتطوير فروع مراكز خدمة العملاء لـ32 فرعًا، إلى جانب شن حملة ضد سارقي التيار الكهربائي، إذ تمّ تحرير 246 ألف محضر بـ415 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 أغسطس الماضي.