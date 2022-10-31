رئيس جامعة حلوان: خطة استثمارية تلبي احتياجات الكليات والكيانات التابعة

اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، مع فريق وحدة التخطيط الاستراتيجي بحضور الدكتور محمود المسلاوى مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي وعميد كلية هندسة حلوان، والدكتورة عبير إبراهيم عضو فريق الوحدة، والدكتورة ميادة الأخضر عضو فريق الوحدة، والدكتور هابي حسني مساعد رئيس الجامعة للمشروعات.

عرض إنجازات الوحدة خلال الفترة الماضية

وخلال الاجتماع قام محمود المسلاوى بعرض مختصر لأنشطة وإنجازات الوحدة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى مناقشة آليات تنفيذ ومتابعة الخطة الاستراتيجية للجامعة وضرورة التزام كافة الأطراف بالجامعة بتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية من خلال العمل على برامجها التنفيذية.

تقييم أداء الكليات والإدارات والكيانات المختلفة

ومن جانبه أشاد رئيس جامعة حلوان بأهمية الوحدة في دعم ومتابعة المشروعات التنفيذية للخطة الاستراتيجية للجامعة والتنسيق مع الكيانات المختلفة لحل أي معوقات تواجه تنفيذ تلك المشروعات هذا بالإضافة إلى تقييم أداء الكليات والإدارات والكيانات المختلفة بالجامعة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية والبرامج التنفيذية الخاصة بها من خلال تقديم تقارير ربع سنوية عن أداء الجامعة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية.

وكذلك أوضح دور الوحدة في إدارة الخطة الاستثمارية للجامعة والعمل على استثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجامعة وكذلك العمل على نشر ثقافة موازنة البرامج والأداء على مستوى الجامعة، كما تم مناقشة الإجراءات المتبعة لإعداد خطة الجامعة الاستثمارية للعام المالي المقبل بما يلبي احتياجات الكليات والكيانات المختلفة بالجامعة ويحقق أهداف الجامعة الاستراتيجية.

كما تم التأكيد على ضرورة دعم الوحدة بكوادر إضافية للمشاركة في إدارة الخطة الاستراتيجية على مستوى الجامعة وإعداد كوادر جديدة في مجال التخطيط الاستراتيجي بالجامعة مع تقديم التدريب المتخصص للأعضاء الجدد.