«القاهرة الإخبارية»: لندن تعتزم سن قانون لوقف عبور المهاجرين

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «لندن تعتزم سن قانون جديد لوقف المهاجرين عبر القنال الإنجليزي».

وجاء في التقرير أنه «رغم التشدد والسياسة المثيرة للجدل بترحيل اللاجئين إلى رواندا، لم تفلح لندن في ردع المهاجرين عن عبور بحر المانش، حيث سجلت أعداد المهاجرين إلى بريطانيا عبر المانش أرقاما قياسية جديدة في العام الماضي».

وفي محاولة لردع عمليات العبور، كشفت حكومة ريتشي سوناك، عن اعتزامها سن قانون جديد للحد من المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا على متن مراكب صغيرة من أوروبا عبر القنال الإنجليزية.

قانون جديد لعدم قبول طلبات اللجوء

وعود كثيرة أطلقتها الحكومة البريطانية بتكثيف الإجراءات للتصدي لتلك المشكلة، بعد أن ارتفعت أعداد الذين يقومون بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أكثر من 45 ألفا في العام الماضي، كما أن القانون الجديد المقترح يعني الحكم بعدم قبول طلبات اللجوء التي يتقدم بها الذين يصلون على متن مراكب هجرة صغيرة، ونقلهم إلى دولة ثالثة آمنة في أقرب وقت ممكن، وفقًا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

زيادة عدد المهاجرين الذي وصلوا إلى الساحل الإنجليزي

وأشار التقرير، إلى زيادة عدد المهاجرين الذي وصلوا إلى الساحل الإنجليزي إلى أكثر من الضعف في العامين الماضيين، وكانت معالجة هذه القضية إحدى 5 أولويات رئيسية حددها سوناك في يناير الماضي».

وكان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون وافق في العام الماضي على اتفاق لإرسال عشرات الآلاف من المهاجرين إلى رواندا على بعد أكثر من 6400 كيلو متر، والذين قطع كثير منهم هذه الرحلة الطويلة من أفغانستان أو سوريا أو دول أخرى تعاني ويلات الحرب، لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت أمرا نهائيا بحظر أول رحلة كانت مقررة في يونيو الماضي.