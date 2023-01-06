خبير قضايا لاجئين لقناة القاهرة الإخبارية: خطة بريطانيا لترحيل المهاجرين مدتها 5 سنوات

قال الدكتور عمار بجبوج، المتخصص في قضايا اللاجئين، إن الخطة البريطانية لترحيل اللاجئين مدتها 5 سنوات، وتقضي بترحيلهم إلى رواندا عن طريق تقديم طلبات بذلك، وبالتالي لا يجب ترحيلهم إذا ما رفضوا الترحيل والإبقاء عليهم داخل بريطانيا.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «10 داونينج ستريت»، الذي تقدمه الإعلامية جمانة هاشم، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الخطة تحد كبير لسمعة بريطانيا في ملف حقوق الإنسان، متوقعًا أنها لن تُنفذ وذلك لطعن العديد من اللجان المجتمعية عليها.

وأوضح أنه قبل تلك الأزمة توافد الكثير من اللاجئين كانت الأمور تسير بشكل طبيعي، لكن بعد الموجة الأخيرة من الهجرة إلى بريطانيا لم تعد تتحمل مراكز الإيواء الأعداد، ولا توجد خطة من الحكومة البريطانية لتوسعتها، وهو ما دفع الحكومة لإقرار قانون الترحيل إلى رواندا.