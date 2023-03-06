وزيرة الهجرة: إنشاء قاعدة بيانات ضخمة الفترة المقبلة للمصريين بالخارج

كشفت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل إنشاء قاعدة بيانات ضخمة في الفترة المقبلة للمصريين بالخارج، بالتنسيق بين كافة الوزارات المعنية من أجل الاستفادة منهم في جميع المشروعات التي تنفذها مصر.

مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في أثناء عرض طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر ورعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.

المصريون في الخارج

وأكّدت أنَّ التواصل مع المصريين في الخارج من خلال قاعدة البيانات يسهم في جعلهم لسان حال مصر في الخارج، مؤكّدة أنَّ المصريين بالخارج في عمق عملية التنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة، مبينة أنَّ تحويلات المصريين في الخارج بلغت نحو 31.7 مليار دولار في 2021، مشيرة إلى أن مصر واحدة من أكبر 10 دول في حجم تحويلات أبناءها من الخارج.

وأوضحت وزيرة الهجرة، خلال جلسة الشيوخ أنَّ السبب في زيادة معدلات التحويل من الخارج، لعدة أسباب بينها استثمار هذه الأموال داخل مصر، فضلا عما شهده العالم من حالة انغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكّدت السفيرة سها الجندي، أنَّ توحيد سعر الصرف جعل المصريين يثقوا في الاقتصاد المصري، بما ساهم في زيادة التحويلات الخاصة بالمصريين بالخارج، لافتة إلى حرصها على التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج لحل أي مشكلة من المشكلات عن طريق وحدة الشكاوى، واللقاء الأسبوعي «ساعة مع الوزيرة»، فضلا عن لقاءات من النظراء في الدول الأخرى.

وأكّدت وزيرة الهجرة، وجود العديد من الوسائل للتواصل مع الوزارة في التعامل مع المشكلات التي يتعرض لها المصريين بالخارج في أي مكان.