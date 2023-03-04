«الشيوخ» يناقش مقترحا بشأن إطلاق أسطول سيارات تاكسي محلية الصنع غدا

ينظر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندى، بشأن إطلاق أسطول من سيارات التاكسي محلية الصنع لدعم الصناعة المحلية والترويج لها.

تصنيع سيارات التاكسي في مصر

ويتضمن الاقتراح برغبة المقدم من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، تصنيع سيارات التاكسي في مصر محليا، لدعم الصناعة الوطنية، مع وضع خطة للإحلال والتجديد، على أن يُمنح التاكسي المصري عدد من الامتيازات منها؛ منها أولوية دخول المطارات والهيئات الحكومية، ومنح قائد السيارات حوافز مالية تخصم من ثمن السيارة تصل إلى 50 ألف جنيه، وخفض سعر الكهرباء على قائد التاكسي المصنع محليا.

السيارة الكهربائية المصرية

وأشار الاقتراح إلى ضرورة تشجيع وزيادة تصنيع السيارة الكهربائية المصرية، وأن تضع الحكومة من بين خطط الترويج للسيارة الجديدة إجراءات محفزة عديدة، منها تقديم وزارة المالية حافز مادي للمشترين من خلال دعم يصل لنحو 50 ألف جنيه، وخفض سعر الكهرباء لكل كيلووات، والاهتمام بتيسير خدمات البيع والصيانة عن طريق الشراكة مع إحدى الشركات الكبرى، والتوسع في إنشاء محطات شحن عام للسيارات الكهربية في محافظات مصر.