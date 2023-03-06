رئيس مجلس الشيوخ: مصر لن تنسى بطولات من ضحوا بحياتهم فداءً للوطن

حرص المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الاحتفاء بذكرى يوم الشهيد في بداية الجلسة العامة.

ذكرى يوم الشهيد

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في كلمته: «تحتفل مصـر يوم الخميس المقبل- بإذن الله بذكرى يوم الشهيد، تلك الذكرى التي نستعيد فيها تضحيات وبطولات أبطال مصر المخلصين في حرب الاستنزاف التي ردت الكرامة لمصر، وأعطت الأمل ومهدت لحرب أكتوبر الخالدة، حرب النصر والكرامة والتحرير».

ولاشك أن احتفالنا بهذه الذكرى الطيبة لهو خير دليل على أن مصر لم ولن تنس فضل أبنائها البواسل الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن العظيم، ليحيا المصريون في سلام وأمان واستقرار، ولنقول لهم ولكل من سار على خطاهم واقتفى أثرهم من أبناء مصر الشرفاء الذين ضحوا ولازالوا يضحون، أن مصر الوفية لن تنساكم، وستظل تذكركم وتفخر بكم.

الدعاء بالرحمة للشهداء

وأضاف: «بهذه المناسبة الجليلة، أتقدم بأسمى وباسمكم بأسمى آيات التقدير والاعتزاز، والدعاء بالرحمة لشهدائنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم لتظل مصر أبية عزيزة على مر العصور، كما أقدم التحية لأسرهم وذويهم الذين تحملوا آلام الفراق من أجل أمن وأمان هذا الشعب العظيم واستقراره».

كل الاحترام والتحية لمن استشهدوا من أبناء مصر الأبطال ونعاهدهم جميعاً أن نظل أوفياء لدمائهم الزكية، حمى الله شعب مصر العزيزة، من كل مكروه وسوء، ووفق قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق ما فيه رفعة هذا الوطن، واستقراره، وازدهاره.