وزيرة الهجرة: نسعى دائما لمنح الامتيازات لأبنائنا المصريين في الخارج

أكدت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن المصريين بالخارج على رأس اهتمامات الدولة، مشيرة إلى أنها على تواصل وتنسيق دائم مع الوزارات المعنية من أجل الحصول على امتيازات للمصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء عرض طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر ورعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم، ووجهت الوزيرة، رسالة لأبناء مصر في الخارج، قائلة: «اللي بعيد عن العين مش بعيد عن القلب».

المصريون في الخارج

وأكدت وزيرة الهجرة، خلال جلسة الشيوخ، أنها على تواصل وتنسيق دائم مع الوزارات المعنية من أجل الحصول على امتيازات للمصريين بالخارج، وبينها ما تم بشأن مصر للطيران، فضلا عن التواصل لتوفير أراضي إسكان وأراضي زراعية لصالح أبناء مصر في الخارج.

وكشفت أنها تواصلت أيضا مع البنك المركزي لتلبية مطالب المصريين في الخارج بشأن الادخار وتسهيل الإجراءات وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية، ولفتت إلى الاستجابة لمطالب المصريين بالخارج في شأن استيراد سيارات معفاة من الجمارك مقابل وديعة في البنك بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات بالعملة المحلية حسب سعر الصرف وقت الاسترداد.