«التضامن» تعلن عن بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2023.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية2024، بدءً من غد الثلاثاء الموافق 7 مارس و حتى الاثنين 20 مارس.

وأوضحت المؤسسة القومية للحج على موقعها الرسمي، أنه يتم التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2023 أما إلكترونيا أو ورقيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

طريقة التقديم ورقيا لحج الجمعيات 2023_1444

- ملء النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها بحد أقصى مرافق واحد من أحد الأقارب.

- تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية والتي تراجع البيانات مع المتقدمين.

- توقع الجمعيات والمؤسسات الأهلية على صحتها وتتحمل مسؤوليتها.

- في حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية ، توقع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة بالحرمان من تقديم طلبات الحج الموسم المقبل.

طريقة التقديم إلكترونيا

- من خلال البوابة الموحدة للحج، بعد سدادهم الرسوم وفقا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية.

- يعتبر الطلب تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات على البوابة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة.

- في حالة عدم صحة بيانات المتقدم تتولي مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالتأشير على الطلـب بالرفض وتتولى المؤسسة القومية لتيسير الحج بالتنسيق مع المديرية حذف الطلب.

وأعلنت المؤسسة القومية للحج الإجراءات المنظمة للقرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج والتزامات الفائزين بالقرعة، مشيرة إلى أنه يتم توزيع حصة الجمعيات بكل محافظة وفقاً لنسبة عدد الطلبات بكل محافظة لإجمالي عدد الطلبات وفقاً للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 45 حاجا.

وأوضحت أن القرعة الإلكترونية العلنية تكون مركزياً برعاية وزارة التضامن الاجتماعي على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الأول من شهر إبريل 2023م وتعلن النتائج النهائية للقرعة «أساسي - احتياطي بنسبة 30%» على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة وتنشر بالمديرية والإدارات الاجتماعية.

وأكدت المؤسسة القومية للحج على ضرورة أن يلتزم العضو بعد فوزه بالقرعة بالخضوع لكشف طبي من خلال المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة بكل محافظة ويتحمل تكاليفها الحاج ويقدم التقرير لمديرية التضامن الاجتماعي ويثبت فيها الحالة الصحية للمرشح ومدى قدرته على أداء المناسك من عدمه، ويتم استبعاد الحالات التي يثبت بالتقارير الطبية عدم قدرتها على أداء المناسك حرصاً على سلامتها وسلامة الحجاج المرافقين.