وزارة التضامن: تحديد مستويين لحج الجمعيات الأهلية 2023

قال أيمن عبد الموجود مساعد وزارة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، إنه تم تحديد مستوين لحج الجمعيات الأهلية، وهي «المستوى الاقتصادي»، و«مستوى 5 نجوم»، موضحا أنه يتم فتح باب التقديم للراغبين، ويحق لكل مواطن اختيار المستوى الذي يدخل عليه القرعة.

مستويات رحلة حج الجمعيات الأهلية 2023

ولفت «عبد الموجود»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن المستوى الاقتصادي يشمل فنادق مصنفة بشارع ابراهيم الخليل بمكة المكرمة تبعد عن الحرم بنحو 800 متر، والإقامة بالمدينة المنورة بفنادق مصنفة بالمنطقة المركزية تبعد عن ساحة الحرم المدني بحد أقصى 400 متر.

وعن مستوى الخمس نجوم أشار المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أنه تم اختيار فنادق مصنفة 5 نجوم تبعد عن الحرم بحد أقصى 200 متر، والإقامة بالمدينة المنورة بفنادق مصنفة بالمنطقة المركزية تبعد عن ساحة الحرم المدني بحد أقصى 200 متر.

سفر لجنة للأراضي السعودية خلال أسبوع لإنهاء كل الإجراءات

وفيما يتعلق بأسعار حج الجمعيات الأهلية 2023، لم يتم تحديد أسعار حج الجمعيات بشكل نهائي، ومازالت التعاقدات جارية لإنهائها مع الجانب السعودي، ومن المقرر سفر لجنة للأراضي السعودية خلال أسبوع لتحديد السعر نهائيا.

بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية اعتبارا من الغد

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها إلى أن بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية اعتبارا من الغد، وحتى الإثنين الموافق 20 مارس الجاري، لافتة إلى أن موعد نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2023، سيكون من خلال إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة، خلال النصف الأول من شهر إبريل المقبل.