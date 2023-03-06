رئيس الوزراء: خطة عمل لتعظيم سياحة اليخوت وتعزيز الحركة الوافدة إلى مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لاستعراض مقترحات تعزيز سياحة اليخوت في مصر، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكري، والمهندس هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، والمهندس محمد عاطف، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى للشؤون الفنية.

وشارك من مجموعة نافيجو الإيطالية، بياترو آنچيليني، وآندريا بولجروس، وخالد نجيب سدراك، مستشار الشركة.

دعم وتعزيز السياحة الوافدة إلى مصر

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل على صياغة خطة عمل لتعظيم سياحة اليخوت من أجل دعم وتعزيز السياحة الوافدة إلى مصر، واستقطاب فئات جديدة من السائحين، عن طريق التوظيف الأمثل للمقومات المتميزة التي تحظى بها مصر في هذا المجال، ما يسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وخلال الاجتماع، عرض ممثلو مجموعة نافيجو الإيطالية خطة العمل المقترحة التي تتوافق مع رؤية مصر 2030، وتستهدف وضع مصر على خارطة سياحة اليخوت الدولية، كوجهة ومقصد رئيسي لسياحة وصيانة اليخوت، إذ جرى استعراض محاور العمل اللازمة، والمراسي المقترحة لتعزيز سياحة اليخوت في مصر على البحرين المتوسط والأحمر، والعوائد المنتظر تحقيقها بشكل مباشر، وكذا العوائد والفوائد غير المباشرة.

الترويج والتسويق الدولي لوجهات سياحة اليخوت

وأكد ممثلو المجموعة، أن الخطة المقترحة تقوم على استثمار عبقرية الموقع المتميز لمصر على خارطة العالم من خلال العمل على عدة محاور تتضمن تطوير ورفع كفاءة المراسي ومراكز الصيانة، وكذا تدريب الكوادر البشرية خدميا وفنيا، وأيضا تنمية الخدمات المُتَمّمة والمُكملة لليخوت، إلى جانب الترويج والتسويق الدولي لوجهات سياحة اليخوت المصرية، فضلاً عن تطوير برامج سياحية مصرية مُصممة خصيصا لسياحة اليخوت.

وفي ختام الاجتماع، جرى التوافق على صياغة مذكرة التفاهم التي تتضمن جوانب التعاون المقترح مع مجموعة نافيجو؛ تمهيدا للتوقيع عليها لبدء مراحل تنفيذ عدة خطوات لتعظيم العائد من هذه السياحة.