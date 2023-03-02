مدبولي: الرئيس وجه بعدم ترك أي شبر في مصر دون تنمية وتعمير.. ونحتاج إلى 70 تريليون جنيه ليشعر كل مواطن بالتطور

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه بعدم ترك أى شبر فى أرض مصر دون أن تمتد إليه أيادى التنمية والتعمير، وهذا هو أهم شىء يميز عمل الدولة على مدار الـ8 سنوات الماضية، «نحاول أن تمتد عملية التنمية والتطوير لكل بقعة فى أرض مصر، لأنّ كل مواطن موجود على أرض مصر يستحق الخير ومساعدته على تحسين مستوى معيشته».

وأضاف «مدبولى» فى كلمته، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالمنيا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى: «المنيا ثانى أكبر محافظات الصعيد إذا استبعدنا الوادى الجديد والبحر الأحمر، بواقع 32 ألف كيلومتر مربع، وفيها أكثر من 6 ملايين نسمة، والمساحة المأهولة بالسكان فى المدينة تقدر بـ7.5%، وبها 9 مراكز ومدن، ومدينتان جديدتان هما المنيا الجديدة وملوى الجديدة وأكثر من 300 قرية بتوابعها».

وأشار إلى أنّ المنيا تتميز بالعديد من المقوّمات، على رأسها مقومات زراعية، بأكثر من 576 ألف فدان كمساحة منزرعة، منها 243 ألف فدان قمح، وفى النصف الثانى من أبريل سيتم البدء فى الحصاد، وشدد على أن المنيا بها مشروعات ومناطق صناعية كبيرة نفذتها الدولة، خلال الفترة الماضية، كما أنها شهيرة بنشاط المحاجر، نظراً لوجود الجبال المحيطة بالمدن وسهل نهر النيل، إضافة إلى المقومات السياحية، وبخاصة أنها تشتهر بأنها أرض التوحيد وتعتبر سجلاً وافياً بكل الآثار الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية.

«مدبولى»: الدولة أنفقت 5 مليارات جنيه في التعليم العالي لزيادة عدد الكليات والمعاهد

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة أنفقت ما يقرب من 5 مليارات جنيه فى التعليم العالى، لزيادة عدد الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة وتنشئ العديد من المعاهد الحكومية والخاصة، «أهم جامعة نحن سعداء بأنها دخلت الخدمة هذا العام الدراسى هى جامعة المنيا الأهلية كواحدة من الجامعات التى وجّه الرئيس السيسى بأن تُبنى فى أسرع وقت ممكن، لتوفير خدمة تعليمية مميزة لأبناء مصر فى كل المحافظات».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «على مستوى الرعاية الصحية، كان تحسين مستوى الخدمة أهم شىء وشغلنا الشاغل، وجرى تنفيذ حجم كبير جداً من المشروعات سواء فى إنشاء وتطوير مستشفيات ومراكز ووحدات صحية، وتجاوزت التكلفة نحو 7 مليارات جنيه، إضافة إلى مشروعات حياة كريمة»، مؤكداً: «نصيب المنيا من تكلفة العلاج على نفقة الدولة فى 2014 كان 141 مليون جنيه مقابل 500 مليون جنيه فى العام الماضى، أى أنّها تضاعفت 250%، وأيضاً فإن عدد الذين جرى علاجهم من خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة كان 78 ألف حالة فى عام 2014، ووصلنا إلى 147 ألف حالة فى عام 2022».

وشدد على أن هناك تحديات ما زالت مستمرة على مستوى الريف وتطوير الوحدات المحلية، ومستوى بعض الخدمات التى ما زال أهالى المنيا يقولون إنه مع كل التطوير هناك بعض التخصصات الناقصة ما يضطر الأهالى إلى السفر للقاهرة أو بعض المحافظات القريبة، نؤكد أن مشوارنا ما زال طويلاً، وأن الدولة المصرية أنفقت 7 تريليونات جنيه فى المشروعات، فإن مصر تحتاج إلى 70 تريليون جنيه حتى يشعر كل مواطن فى مصر بمستوى التطور والتنمية الذى تصر الدولة على تحقيقه.

الرئيس يكرّم 9 شخصيات بارزة من أبناء المحافظة

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، 9 من أبناء محافظة المنيا، بينهم والد الشهيد محمد جمال الذى استشهد خلال أحداث عنف فى يوم 4 يوليو من عام 2013.

وشملت قائمة المكرّمين كلاً من:

- الشهيد محمد جمال أبوحليقة، وتسلم التكريم والده المستشار جمال على حسن أبوحليقة ووالدته آمال أحمد خالد سرحان. الشهيد محمد جمال أبوحليقة ضابط شرطة استشهد أثناء التصدى لهجوم المتطرفين على مديرية أمن المنيا فى يوم 3 يوليو من عام 2013.

- الموسيقار عمار الشريعى، وتسلم التكريم زوجته مرفت القصاص. والشريعى موسيقار من أبناء مدينة سمالوط فى شمال محافظة المنيا، استطاع أن يكون من أهم الموسيقيين فى مصر على الرغم من أنه من ذوى الهمم، وله بصمة موسيقية فى العديد من الأفلام والمسلسلات المصرية.

- مريم رؤوف فؤاد، أم مينا الشهيرة بجزارة المنيا، حيث تعمل بالجزارة، كأول امرأة صعيدية تعمل فى مهنة الجزارة، فى قرية البرشا بمركز ملوى، وتكافح من أجل تلبية احتياجات أبنائها، فبعد وفاة زوجها رفضت أى مساعدات مادية من أى شخص للحفاظ على شعور وكرامة أبنائها.

- نورا محسن، خريجة كلية الآداب قسم الإعلام فى عام 2018، وصاحبة مشروع ريادى عنوانه «خالة العيال»، ويقدم المشروع خدمات مجالسة الأطفال وقت غياب الأم، وبدأت مشروعها فى أغسطس 2022، ويعمل معها 30 فتاة وسيدة.

- أمانى فولى خريجة كلية الزراعة بجامعة المنيا عام 2018 وحاصلة على ماجستير فى النباتات الطبية والعطرية، وصاحبة مشروع «سحر الطبيعة» الذى يقدم منتجات البسكويت والشاى من نبات المورينجا، وصُنِّف المشروع ضمن أفضل المشروعات على مستوى محافظة المنيا، ومن الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وحصلت على جائزة أفضل منتج غذائى مبتكر من النباتات الطبية والعطرية وشاركت فى معرض «فوود أفريكا» الذى أقيم فى محافظة القاهرة.

- الدكتور ماركو يوسف وليم زكى، حاصل على الدكتوراه فى العلوم الطبيعية والصيدلة من جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة، وفاز مشروعه البحثى عن علاج سرطان الكبد بجائزة نيوتن الدولية، وهى عبارة عن 200 ألف جنيه إسترلينى، ووجَّه نحو 4 ملايين جنيه من قيمة الجائزة لإنشاء معمل أبحاث النيل بكلية الصيدلة بجامعة المنيا، ويُعتبر أول مصرى وعربى أفريقى يحصل على جائزة نيوتن.

- محمد أنور أحمد حسين، اللاعب الوحيد على مستوى الصعيد الذى يمثل مصر فى لعبتين جماعيتين فى المحافل الدولية، وحصل على أفضل لاعب فى الدورى المصرى لكرة اليد والسلة وهو جالس على كرسى متحرك، وحصل على الميدالية الذهبية فى بطولة أفريقيا لكرة السلة بعد غياب 24 عاماً، وحصل على المركز الثانى فى كأس العالم على الكراسى المتحركة.

- الدكتور ضياء عوض أبوالعطا، أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة فى جامعة المنيا، وحائز على الجائزة الأولى لتصميم ميادين العاصمة الإدارية، ونفذ أعمالاً فنية كثيرة بميادين القاهرة ومحافظات مصر، ومن أبرزها تنفيذ حفل افتتاح طريق الكباش ومشاركته النحتية فى حفل نقل المومياوات.

- هناء حامد أحمد شحاتة، مديرة مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة، حيث حققت التميز فى الارتقاء بالعملية التعليمية لطلبة المدرسة، وخلقت تغيراً جذرياً وإيجابياً فى حياة الطلاب.