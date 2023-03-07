عضوة بـ«النواب» تطالب بحظر استيراد الكلاب الشرسة: تهدد حياة المواطنين

قدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة والاستصلاح الزراعى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن سياسة الحكومة لحظر استيراد الكلاب الشرسة المجرمة دوليا، التى تروع الآمنين وتهدد حياتهم إما بالقتل أو العجز والتسبب فى عاهات مستديمة، والضوابط اللازمة لحيازة وتربية الكلاب داخل المنازل.

واقعة تعرض مواطن لهجوم من كلب بيتبول لن تكون الأخيرة

وقالت النائبة أمل سلامة إن واقعة تعرض أحد المواطنين إلى هجوم شرس من كلب نوعية «البيتبول» وهو من سلالة الكلاب الشرسة، لن تكون الأخيرة، حيث أسفر الهجوم عن إصابة المواطن بجرح قطعي متهتك بالذراع والساق اليمنى ودخوله في غيبوبة، وتوقف قلبه إبان التحضير لتدخل جراحي عاجل له، ونقله إلى غرفة الرعاية المركزة، وأن درجة وعيه ضعيفة جدا وفي غيبوبة تامة.

وأضافت النائبة أمل سلامة، أن تربية الكلاب للحراسة، لا يعني تعريض حياة المواطنين والجيران للخطر، وخصوصا أنه لا توجد تشريعات تمنع دخول تلك النوعية من الكلاب الشرسة المحظور استيرادها وتربيتها، ولذلك يجب الالتزام بالقرارات الوزارية في هذا الشأن، لتجريم استيراد هذه الكلاب، مع حيازة وتربية الكلاب في العموم دون الحصول على ترخيص من مديرية الطب البيطري، وتسليم الحائز لوحات معدنية تحمل رقما مسلسلا يتم تثبيته في رقبة الكلب بصفة دائمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم هروبها، وتوفير الرعاية الصحية وتحصينها ضد الأمراض المعدية، مع حظر اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، وتكميمها عند الخروج للشارع، مشددة على تغليظ عقوبة استيراد الكلاب الشرسة وعقوبة عدم الالتزام بإجراءات حيازة الكلاب التى تمثل خطرا على حياة المواطنين.

يذكر أن مدير أحد البنوك قد تعرض إلى حادث بشع بعدما هاجمه كلب من نوعية «بيتبول» المحظور استيراده دوليا تملكه إحدى المذيعات، حيث تم إصابته بجرح قطعي متهتك بالذراع والساعد اليمنى، وقطع بالعضلات والعصب الكعبرى، أدت إلى شلل بالعضلات الباسطة للرسغ والأصابع، إضافة إلى سحجات وكدمات بالصدر والفخذ اليمنى، وقرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة له إلا أنه دخل فى غيبوبة ولم يستعد وعيه وتم تأجيل الجراحة لأجل غير مسمى.

النائب العام يأمر بحبس المسؤول عن الكلب الشرس احتياطيا

كما أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المسؤول عن الكلب الشرس احتياطيا على ذمة التحقيق لاتهامه بالتسبب خطأ في إصابة المجنى عليه بإهماله وعدم احترازه بترك الكلب دون قيد أو تكميم، ما أسفر عن عقر الكلب للمجنى عليه وإصابته إصابات بالغة، ودخوله فى غيبوبة تامة حتى تاريخه.