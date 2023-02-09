النائبة أمل سلامة: مشروع «سايلو فودز» يدعم خطة الدولة في زيادة الصادرات

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الثانية من مجمع الصناعات الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات يأتي في إطار رؤية استراتيجية للدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير غذاء صحي آمن للمصريين.

وأضافت أن المشروع يسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتوفير وجبة صحية لطلاب المدارس، وزيادة اكتفاء السوق المحلية من الصناعات الغذائية، في ظل الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

زيادة الصادرات للأسواق العربية

وأشارت إلى أن المشروع يدعم خطة الدولة في زيادة الصادرات للأسواق العربية والإفريقية والأوربية، ويساهم أيضا في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، في مجال الصناعات الغذائية، حيث أن خطوط الإنتاج جرى استيرادها من الخارج، وتعمل بطريقة آلية في مراحل التصنيع والتغليف.

توافر المخزون الاستراتيجي

وأكدت النائبة أمل سلامة أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى اتسمت بالصراحة والمكاشفة، وتضمنت العديد من رسائل الطمئنة للمواطنين بتوافر مخزون استراتيجى من السلع الأساسية ولا يوجد نقص في أي سلعة رغم الأزمة العالمية، فضلا عن اتجاه الدولة لزراعة 500 ألف فدان العام المقبل من فول الصويا لزيادة حجم إنتاج الزيوت لتقليل الفجوة الاستيرادية.

وأوضحت أن كلمة الرئيس أكدت عمق العلاقات مع الأشقاء فى الدول العربية، وأغلقت الباب أمام محاولات بث الفتنة، وأن مصر تقدر دوما علاقاتها الطيبة مع الأشقاء فى الخليج العربي، ولا تنسى وقوفهم بجانب مصر خلال الفترة الماضية.