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«تعليم كفر الشيخ»: تنظيم لقاء جماهيري كل 15 يوما لبحث شكاوى أولياء الأمور

كتب:

خير الله فؤاد
07:23 م | الإثنين 06 مارس 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

أعلن محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن عقد لقاء جماهيري كل 15 يوما، وحدد أول موعد يوم الأربعاء المقبل، وذلك لبحث شكاوى أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تفقد حالة المدارس

وعلى جانب آخر تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة سنديون الإعدادية، ومدرسة الشهيد كريم أبو زامل الثانوية بنات التابعتين لإدارة فوه التعليمية، متضمنة الحجرات الدراسية وحجرات الأنشطة والمكتبة.

وناقش الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية، كما تفقد المعامل والحدائق، واستمع لعدد من المواهب من الطالبات، مثنيا على أدائهن وتميزهن، موجها كلمته لطلاب المدرسة بأننا يحق لنا أن نفخر بوطننا الغالي مصر وأن نفاخر به ونترجم هذا الولاء والانتماء بالجد والاجتهاد لصنع أجيال مستقبلية واعدة نفخر بها جميعا على مر السنوات، بحضور الدكتور أحمد وعيوع، مدير الإدارة، وسيد قفشين، وكيل الإدارة، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

توعية الطلاب في حالة الكوارث

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، أنه وجه بالاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري بجميع المدارس، وتكثيف التوعية بالإجراءات التي يجب اتباعها في حالة حدوث زلازل أو كوارث من خلال الإذاعة المدرسية، وتدريب الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية على خطة الإخلاء، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب، وتفعيل الرحلات المدرسية لجميع المراحل التعليمية لزيارة المشروعات القومية والأماكن السياحية والأثرية، وذلك لتنمية الوعي لدى الطلاب بما تنجزه الدولة المصرية وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.

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بقلم خير الله فؤاد