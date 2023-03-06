أسعار نظارات الواقع الافتراضي.. «هتشوف الحرم المكي وأنت في بيتك»

يستخدم الكثيرون نظارات الواقع الافتراضي خلال الأعوام الأخيرة، وذلك لما لها من قدرة على نقل الإنسان إلى أي مكان يريده ورؤية الألعاب والفيديوهات الأشياء حوله كأنه يراها في الواقع.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أبرز أسعار نظارات الواقع الافتراضي، وفق أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

أسعار نظارات الواقع الافتراضي

وجاءت أسعار نظارات الواقع الافتراضي كما يلي:

- نظارات الواقع الافتراضي في أر بوكس ميني، ثلاثية الأبعاد، بسعر يصل إلى 80 جنيها.

- نظارات الواقع الافتراضي للألعاب ثلاثية الأبعاد مع تقنية اي ماكس للهواتف الذكية بسعر يصل إلى 400 جنيه.

- سماعات رأس الواقع الافتراضي HD مع ذراع تحكم/ أداة تحكم بالالعاب، ثلاثية الابعاد للتلفزيون والافلام والعاب الفيديو (مع ريموت V-05) بسعر يصل إلى 600 جنيه.

- نظارة وسماعة واقع افتراضي ثلاثية الأبعاد لمشاهدة التلفزيون والأفلام والألعاب الفيديو بشاشة مقاس 4.7 - 7.53 بوصة من في ار شينيكون بسعر يصل إلى 600 جنيه أيضا.

- سماعات رأس الواقع الافتراضي HD مع ذراع تحكم/ أداة تحكم بالالعاب، (مع ريموت V-11) بسعر 800 جنيه.

- سماعة رأس ستيريو 6.0 أصلية ونظارة للواقع الافتراضي ثلاثية الابعاد بتصميم خوذة تدعم شاشة الموبايل الكبيرة بسعر يصل إلى 855 جنيه.

- نظارات واقع افتراضي ثلاثية الأبعاد تشبه السينما ثلاثية الابعاد بسعر يصل إلى 900 جنيه.

- أوكيولوس كويست 2، 128 جيجا بسعر يصل إلى 17 ألف جنيه.

وفي سياق متصل، قال خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات المهندس أحمد طارق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أغلى نظارات العالم الافتراضي، هي التي يتم استحدامها عن طريق تطبيق مكة الذي يساعد المرء على رؤية الحرم المكي بالكامل.