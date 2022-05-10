«البيطريين» عن استعمال نظارات الواقع الافتراضي مع الأبقار لإدرار اللبن: نفع كبير

تعمل دول الغرب على إدرار الحليب لدى الأبقار وزيادة الإنتاج بشتى الطرق، وتعد نظارات الواقع الافتراضي واحدة من الوسائل التي استعملتها بعض دول الغرب مع الأبقار، حيث ترتدي البقرة نظارة الواقع الافتراضي التي تجعلها ترى نفسها في وسط حقول لا نهاية لها، مما يؤثر بالإيجاب على نفسية البقرة فيزداد إنتاجها للحليب.

إيجابيات التجربة تطغى على سلبياتها

وأكد الدكتور أحمد البنداري، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ومقرر لجنة تنمية الثروة الحيوانية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تجربة الواقع الافتراضي مع الأبقار من أجل الإدرار بالحليب من التجارب الجيدة، ولها العديد من الجوانب الإيجابية التي من شأنها أن تطغى على الجوانب السلبية للتجربة.

ولفت عضو مجلس نقابة البيطيرين إلى أن الأبقار والحيوانات بشكل عام، تتشابه مع الإنسان في العديد من الأمور، وتقريبا أجهزة الجسم تعمل بآليات متشابهة، مشيرا إلى أن أبرز الأضرار التي يمكن أن تنتج عن استعمال نظرات الواقع الافتراضي للإدرار بحليب الأبقار، هي تأثر الرؤية لدى البقرة والتأثير على نظرها بالسلب، حيث قال: «لا يمكن تحديد أبعاد الضرر المتوقع إلا عند تجربة النظارات بأنفسنا ولكن الأكيد أن النفع سيكون كبيرا».

أضرار النظارة لا تتعدى التأثير على النظر

وأضاف مقرر لجنة تنمية الثروة الحيوانية: «الأبقار وأي حيوان له نفس أدوات الرؤية الموجود لدى الإنسان، وطبقا لرؤيتي، أعتقد أن استعمال نظارات الواقع الافتراضي سيكون له أثر إيجابي على إنتاج الحليب بشكل عام».

وأوضح البنداري أن هذه التجربة مبنية على أساس صحيح، حيث إنه عند تحسن نفسية الأبقار، يكون إنتاجها للحليب أكثر، قائلا: «دا كائن حي زي أي كائن آخر، فزي ما كنا بنشوف الأبقار بتحلب أحسن وأكثر على أصوات أنغام الموسيقى فليه ماتبقاش النظارات طريقة لزيادة إدرار الحليب».