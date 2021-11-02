تعرف على أسعار نظارات الواقع الافتراضي في مصر

بعد إعلان تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، عن استخدام نظارات الواقع الافتراضي، أصبح الجميع يبحث عن أسعار نظارات الواقع الافتراضي في مصر.

وشهدت مواقع السوشيال والإنترنت محاولات البحث عن أسعار نظارات الواقع الافتراضي في مصر، والتي تساعد على تفاعل الإنسان مع العالم المحيط به من خلال استخدام حواسه وإدراكه للمتغيرات الخارجية من شكل وصوت ورائحة وغيرها.

أسعار نظارات الواقع الافتراضي في مصر

وتبدأ أسعار نظارات الواقع الافتراضي فى مصر، بداية من 99 جنيها، وتصل إلى 15 ألف جنيه للنظارة الواحدة، حيث سعر كل نظارة يتحدد على حسب نوعها والإمكانيات والشركة المنتجة لها، وهي الأسعار التى تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال شبكة الإنترنت.

أسعار نظارات الواقع الافتراضي

ونظارات الواقع الافتراضي هي جهاز يحتوي على شاشة توضع على العينين، وتثبت بحزام يحيط بالرأس، وتقوم هذه النظارة بإدخال بيانات الواقع الافتراضي للشخص المرتدي لها ليعيش تجربة قريبة جدًا من الواقع؛ حيث تعد هذه النظارات جزءًا صغيرا من أنظمة الواقع الافتراضي التي تعمل بشكل متكامل لتؤثر على معظم من حواس الإنسان من أجل خلق تجربة افتراضية قريبة قدر الإمكان من الواقع وعمل محاكاة له.

عصر الواقع الافتراضي

يذكر أن عصر الواقع الافتراضي، بدأ منذ عام 2010، وبعد ذلك بعامين أطلقت حملة تمويل جماعي بحد أدنى من التبرعات يقدر بـ 250 ألف دولار لتسويقها، وتم تحصيل 2.4 مليون دولار من التبرعات، وقد جذبت هذه النظارات اهتمام شركات صناعة التكنولوجيا، فبدأوا بالعمل على تطوير هذا النموذج الأولى.

كانت وزارة الاتصالات أعلنت عن تنفيذ خطة التحول الرقمي فى جميع المجالات، بالإضافة إلى تكثيف الجهود فى عمليات الاتصالات والتواصل عبر التكنولوجيا الحديثة.

فيس بوك تعلن إطلاق نظارات ذكية

ومن ناحية أخرى أعلنت شركة «فيس بوك»، أنها تعتزم إطلاق نظارات ذكية عام 2021، من ماركة «راي بان» التجارية بالتعاون مع مجموعة «إيسيلور لوكسوتيكا»، الرائدة عالمياً في مجال النظارات.

وذكر مؤسس «فيس بوك»، مارك زوكربيرج، الأربعاء، أن الشراكة مع «إيسيلور لوكسوتيكا» تندرج في إطار مشروع أوسع للمجموعة الأمريكية التي ترغب في إنتاج نظارات تعتبر أنيقة، توفر في الوقت نفسه لصاحبها ضمن حقل رؤيته، بيانات ورسوماً بيانية عن الواقع المحيط به.