4 هزات أرضية تضرب مناطق تركية خلال الساعات الأولى من اليوم

ضربت 4 هزات أرضية مناطق شرق ووسط والمنطقة الحدودية «التركية- السورية»، خلال الساعات الـ7 الأولى من اليوم الثلاثاء، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقال مركز «رصد الزلازل الاوروبي المتوسطي»، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن الهزات الأرضية تراوحت قوتها بين 3 و 4 درجات على مقياس ريختر.

زلزال 6 فبراير الماضي ضرب 11 محافظة تركية

وضرب زلزال 6 فبراير الماضي، 11 محافظة تركية، فيما كانت ولايتي «كهرمان مرعش» و«هاتاي» الأكثر تضررا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ما يقرب من مليوني شخص قد غادروا منطقة الزلزال المدمر

وفي وقت سابق، قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، المعروفة باسم «آفاد»، إن ما يقرب من مليوني شخص قد غادروا منطقة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».