هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب شرق تركيا.. 66 كيلومترا شمال «ديار بكر»

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر شرق تركيا على عمق 19 كيلو مترا تحت الأرض.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، في بيانات، إن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت شرق تركيا وقعت على مسافة 66 كيلومترا شمال «ديار بكر» جنوب شرق «الأناضول».

هزة أرضية بقوة 3.4 درجة وسط تركيا

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ضرب هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا على بعد 66 كيلومترا، شمال شرق «قهرمان مرعش» جنوب البلاد و5 كيلومترات بين الشرق والشمال الشرقي من «نورهاك».

وأوضح مركز «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت وسط تركيا، بلغت 5 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات التركية، ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير الماضي إلى 46 ألفا و104 ضحايا، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» العراقية.