هل سيتغير موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد تطبيق التوقيت الصيفي؟

يتساءل العديد من طلاب الصف الثالث الثانوي 2023، حول مدى إمكانية تغيير موعد دخول طلاب الثانوية العامة 2023 إلى اللجان، ومواعيد بدء الامتحانات بعد تطبيق التوقيت الصيفي بقرار من مجلس الوزراء.

ويرغب الطلاب في حسم الموقف بشأن مدى تعديل جداول امتحانات الثانوية العامة 2023 المعلنة لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الثانوية العامة 2022 .. لا تغيير في المواعيد

تواصلت «الوطن» مع مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكد أنه لا تغيير في جداول امتحانات الثانوية العامة 2023، وأن مواعيد الامتحانات في موعدها المحدد والمعلن بالجداول.

وأضاف المصدر، أن تفعيل التوقيت الصيفي لن ينطبق على مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة في الساعة التاسعة صباحا، ولا نية لدى الوزارة لإجراء أية تعديلات لتبدأ الامتحانات في الساعة العاشرة صباحا، لأن كل شيء تم ترتيبه على هذه الآلية، وما كان يحدث كل عام، سيحدث السنة الحالية بدون أي تغيير أو تعديل.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

يوم الاثنين 12 يونيو 2023.. مادتا التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023.. مادتا الاقتصاد والإحصاء.

- يوم الأحد 18 يونيو 2023.. اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023.. اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 25 يونيو2023.. الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023.. مادتا الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.. مادة الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023.. اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023.. الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023.. الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023.. الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.