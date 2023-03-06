«التعليم» توضح خطوات تنفيذ المشروعات البحثية لصفوف النقل التيرم الثاني

وجهت المديريات التعليمية، خطابا مهما للإدارات التعليمية، بشأن خطوات تنفيذ المشروعات البحثية لصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني 2023 من الصف السادس الابتدائي إلى الثاني الثانوي ما عدا الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي، مشيرة إلى أنه يجرى اختيار أحد المشروعات القومية التي تخدم المجتمع المدرسي والوطني.

خطوات تنفيذ المشروعات البحثية لصفوف النقل

وحددت المديريات التعليمية، خطوات تنفيذ المشروعات البحثية لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي للصف الثاني الثانوي وهي كالتالي:

- اختيار أحد الموضوعات بمعرفة رائد الفصل بالتعاون مع معلم المادة لربط الموضوعات بالمجتمع المدرسي.

- تقسيم طلاب الفصل إلة مجموعات من5: 3 طلاب ولا تزيد عن ذلك، لعمل موضوع بحثي لكل ترم.

- يقوم رائد الفصل بمناقشة الطلاب في البحث عن مصادر المعلومات والتحديات والصعوبات ودور كل طالب في البحث.

- تتقدم كل مجموعة بمشروعين طوال العام الدراسى يسلم الأول قبل الفصل الدراسي الأول بأسبوعين والثانى قبل امتحان الفصل الدراسي الثاني باسبوعين.

- يشترط النجاح في المشروع البحثى الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة له، ولا تحسب درجاته ضمن المجموع الكلي، وفي حالة عدم تحقيقه المستوى يجرى إعداد البحث، وتقديمه خلال امتحانات الدور الثاني.

٦- تقييم البحث من 50 درجة موزعة كما يلي: (5 درجات للمقدمة 25 درجة لموضوع البحث 10 درجات خلاصة البحث 5 درجات للخاتمة - 5 درجات للمراجع والمصادر).

- تقوم المدرسة مع الأخصائي مسؤل الإتحادات الطلابية باختيار أفضل عشرة أبحاث لكل فصل دراسى وإثباتهم وإخطار الإدارة التعليمية، توجيه التربية الإجتماعية بكشف أسماء + صورة من مشروع البحث لعمل التصفيات على مستوى الإدارة وتصعيد افضل ثلاثة مشروعات إلى مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاث الأولى.