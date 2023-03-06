«التعليم» تعلن جدول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني لمدارس المتفوقين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحان منتصف الفصل الدراسي الثانى لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

جدول الامتحانات

وحددت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني في الجدول كالتالي:

- الأحد 19 مارس الجاري مواد علوم الأرض واللغة العربية والتربية الدينية.

- الاثنين 20 مارس مادتي الميكانيكا واللغة الإنجليزية.

- الثلاثاء 21 مارس فيزياء ورياضيات وحاسب آلي.

- الاربعاء 22 مارس الكيمياء والدراسات الاجتماعية.

- الخميس 23 مارس مادتي الأحياء واللغة الثانية.