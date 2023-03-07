وكيل «خطة النواب»: ننتظر إرسال الحكومة لمشروعات قوانين الإعفاءات الضريبية والعلاوات

أكّد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنَّ المجلس في انتظار إرسال الحكومة لمشروعات القوانين الخاصة بالإعفاءات الضريبية والعلاوات والتي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات بمحافظة المنيا الخميس الماضي.

قوانين العلاوة

وأشار وكيل لجنة الخطة، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنَّه فور إحالة الحكومة لهذه المشروعات ستبدأ اللجان البرلمانية المختصة مناقشتها وإعداد تقارير حولها تعرض في الجلسات البرلمانية المقبلة، مبينا أنَّه سيتمّ إقرار القوانين الحالية قبل نهاية شهر مارس الحالي، حتى يتمكن أصحاب المعاشات من الاستفادة من الزيادات الجديدة مع مطلع شهر أبريل المقبل.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنَّ هذه الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأتي في إطار دعم المواطن المصري لمواجهة الأعباء المعيشية الحالية، لافتًا إلى أنَّ هذه الحزمة ستتكلف ما يقرب من 150 مليار جنيه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن حزمة من الإجراءات إعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة والمعاشات اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

مجلس النواب

وشملت الإجراءات زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة ليكون على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.