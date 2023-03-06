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رئيس مجلس النواب اللبناني يبحث الأوضاع الأمنية مع مدير مخابرات الجيش

كتب:

أ ش أ
09:37 م | الإثنين 06 مارس 2023
لبنان

لبنان

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأوضاع الأمنية في البلاد مع مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي، خلال لقائهما اليوم بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة في العاصمة بيروت.

استقبال قادة أمنيين 

 واستقبل بري، اليوم، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، في زيارة بروتوكولية بعد توليه مهام منصبه الجديد خلفًا للواء عباس إبراهيم الذي وصل سن التقاعد في الثاني من شهر مارس الجاري.

لقاء بقائد قوة الأمم المتحدة

على صعيد متصل، التقى بري اليوم في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة بقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الجنرال أرولدو لاثارو.

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بقلم أ ش أ