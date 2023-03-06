رئيس مجلس النواب يستقبل وفد «الأعيان» الأردني لتبادل الخبرات البرلمانية

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمكتبه بمجلس النواب، فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني والوفد المُرافق له.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عمق ورسوخ العلاقات المصرية – الأردنية على كافة المستويات، مُشيداً بحالة الزخم الإيجابي المُستمرة في العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى ضرورة تعزيز ودعم التعاون البرلماني المصري الأردني، خاصة على مستوى تبادل الخبرات البرلمانية.

السد الإثيوبي

واستعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموقف المصري من قضية السد الإثيوبي، مؤكداً أن مصر لا تعارض التنمية لإثيوبيا ولكن تريد اتفاقاً قانونياً مُلزماً لملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق مصر المائية، وثمن رئيس مجلس النواب الدعم الأردني للموقف المصري في تلك القضية الوجودية للشعب المصري.

من جانبه، أكد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني على تاريخية العلاقات الأردنية – المصرية، مُشيراً إلى أن هناك تنسيق دائم بين البلدين الشقيقين إزاء مُختلف القضايا ذات الاهتمام المُشترك وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية، والتي يتوافق فيها الموقف الأردني والمصري بشأن ضرورة الوصول لحل عادل ودائم بإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وفقاً للقرارات والمرجعيات الدولية في هذا الصدد، كما تناول رئيس مجلس الأعيان الأردني الأوضاع في المنطقة العربية مُديناً التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية العربية.