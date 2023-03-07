بورتو سعيد تطرح أول وأكبر مركز تجاري إداري طبي في غرب بورسعيد

أعلنت شركة عامر جروب عن طرح وحدات تجارية جديدة في أول مركز تجاري متكامل في غرب بورسعيد داخل مشروع بورتو سعيد " Porto said shopping center " يحتوي المركز التجاري علي عيادات طبية ومكاتب ادارية ومحلات تجارية و هايبر ماركت بمساحات مختلفة كي يخدم المشروع والمشروعات المجاورة خاصة وأنه يعد واحد من أهم المشروعات المتميزة في المحافظة حيث موقعة الاستراتيجي والذي وضع المحافظة علي خريطة السياحة لأنه يخدم العديد من المشروعات القومية العملاقة في بورسعيد.

ومشروع پورتو سعيد يتميز بموقع استراتيجي وإطلالة رائعة مباشرة على البحر بواجهة شاطئية بطول 1300 متر، ويقع المشروع على مساحة 100 فدان باستثمارات تصل لحوالي 3 مليارات ونصف وتتنوع وحدات المشروع ما بين وحدات سكنية وفيلات ومحلات تجارية، ويقع المشروع على طريق بورسعيد دمياط الساحلي ويبعد حوالي 20 دقيقة من بورسعيد و25 دقيقة من دمياط و60 دقيقة من مدينة المنصورة الجديدة، مما يخلق الموقع المركزي المثالي پورتو سعيد ً يعد مجتمع متكامل الخدمات فهو يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التي توفر أقصى درجات الراحة بدءا من مدرسة دولية (مدرسة نرمين إسماعيل الدولية)، نادي رياضي يضم العديد من الاكاديميات الدولية لأكثر من 15 رياضة وفندق خمس نجوم بطاقة 210 غرفة فندقية بالإضافة الى الخدمات الفندقية للشقق السكنية وممشى تجاري على البحر بمجموعة متنوعة من المطاعم والكافيهات لقضاء أحلى الأوقات، لضمان الراحة والرفاهية للعديد من المزايا والخدمات التي يقدمها مشروع پورتو سعيد للملاك مثل مناطق تسوق، شاطئ رملي خاص، مناطق العاب للأطفال وأكثر من 20 حمام سباحة واكوا بارك.

وقد أكد الدكتور حسني هاني عمر الرئيس التنفيذي لشركة عامر جروب أن المشروع فرصة كبيرة لموقعة الاستراتيجي الذي جعله مقصدا لقاطني محافظة بورسعيد ودمياط خاصة وأنه يوفر المزيد من الرفاهية والتميز لقاطنيه لتصبح بورتو سعيد أحد أهم المقاصد السياحية المتميزة لأهالي المحافظة ولزائريها خاصة وأنه علي بعد دقائق من ميناء بورسعيد وهو ما جعله وجهة استثمارية جديدة في المحافظة نؤكد بها علي أننا قادرون علي تحقيق الإنجازات الواحدة تلو الأخرى، في ظل الالتزام بمواعيد التسليمات للعملاء وهو الأمر الذي جعلنا نبدأ في تدشين مرحلة جديدة من مراحل المشروع.

وأضاف الدكتور حسني هاني أن شركة عامر جروب، دائما ما تفكر خارج الصندوق، وتبحث عن الريادة فى السوق العقارى المصرى، ويتمثل ذلك فى اختيار مواقع المشروعات في القاهرة وخارجها وكان لنا السبق في الذهاب بمشروعاتنا للمحافظات، استجابة لرغبة العملاء خلال الفترة الأخيرة، فبدأنا في مشروع بورتو سعيد وبورتو المنيا وخاصة بعد نجاح الشركة فى تسويق مشروعاتها السابقة فى فترة زمنية قصيرة.

أكد الرئيس التنفيذي لعامر جروب أن الخبرة التي يمتلكونها فى المجال العقارى والممتدة عبر سنوات طويلة كانت السبب الرئيسي فى اختيارهم لأكثر الأماكن تميزا وتخطيطهم الجيد لتوقيتات طرح المشروعات وفقا لخطة محكمة ومدروسة بالإضافة إلى قدرتهم على انتقاء شركاء النجاح من كبرى الاستشاريون فى كافة القطاعات بمصر والوطن العربي والتوقيع معهم لضمان تنفيذ المشروعات الخاصة بالشركة على أكمل وجه لافتا إلى أن الإقبال المتزايد من العملاء وحركة الرواج على شراء وحدات إدارية وتجارية يعكس رؤيتهم وايمانهم بقوة وجدوى الاستثمار العقاري التجاري خاصة بعد أن اصبحت بورتو سعيد محط انظار المستثمرين فى وقت قصير جدا من أجل هذا قدمت الشركة عرضا متميزا بمناسبة بدأ طرح المشروع لراغبي الشراء عرض 10/10 بالاستلام الفوري مع دفع مقدم 10% والباقي أقساط على 10 سنوات وهو ما لاقي استجابة كبيرة من أهالي بورسعيد ودمياط والمنصورة وكذلك لراغبي الاستثمار خاصة وأن الفرص الاستثمارية في المشروع متميزة جدا. كما اعتادت عامر جروب في كل مشروعاتها الاهتمام بالتفاصيل.

هذا وقد أعلنت عامر جروب طرح وحدات المركز التجاري المتكامل في حفل كبير أحياه الفنان المتميز وائل جسار حضره عشرات الالاف من أهالي بورسعيد ومن قاطني بورتو سعيد واستمع الحاضرون بأجمل أغانيه